Икрам Нур, автор haqqin.az 19:39

Президент Туниса Кайс Саид лишил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши его полномочий и заморозил права Ассамблеи народных представителей (парламента) страны. Члены парламента лишены неприкосновенности. Решение было принято на фоне протестов в стране, связанных с состоянием экономики Туниса и распространением коронавируса. Прибытие военной техники к зданию парламента собравшиеся здесь жители страны встретили восторженными возгласами и пением национального гимна. Ведь именно роспуска парламента, проведения досрочных выборов и привлечение к ответственности лиц, виновных в ухудшении ситуации, в стране требуют сегодня участники массовых протестов, вспыхнувших в минувшее воскресенье.

Тунисское издание Tunisie Numerique, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что глава государства запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны. Спикер парламента Аль-Ганнуши, представляющий партию «Ан-Нахда», местное отделение братьев-мусульман, в видеообращении назвал действия президента «переворотом». Премьер Хишам аль-Мешиш покинул правительственную резиденцию и «неизвестные лица», по сообщениям местных СМИ, увезли его «в неизвестном направлении». То, как Кайс Саид оперативно отреагировал на волнения, с предельной четкостью свидетельствует о как минимум двух обстоятельствах. Во-первых, он стремится в личных политических целях – устранении из политической жизни «братьев-мусульман» - перехватить повестку протестующих. А, во-вторых, правящие элиты Туниса чувствуют, что «арабская весна 2.0» не за горами, слишком уж высока температура социального кипения в стране. Вот и играют на опережение. И еще. То, что аль-Ганнуши назвал «переворотом» - готовилось заранее. Наивно полагать, что Кайс Саид вот так прямо мгновенно озаботился народным чаяниями и мгновенно решился на такой серьезный шаг. Ведь еще на прошлой неделе он назвал ситуацию с коронавирусом в стране «катастрофической» и объявил, что управление кризисом возьмет на себя армия.

Насколько военным удастся преодолеть экономический кризис и пандемию – большой вопрос. Но вот в том, что политическое поле Туниса от «братьев-мусульман» как возможных лидеров протестов будет зачищено, для чего все и затевалось, сомневаться не приходится. Поскольку первым кадровым назначением в новом, постпарламентском Тунисе стал указ президента о том, что командующий президентской гвардии Халед Яхьауи, непримиримый противник ихванов, человек, совершенно не боящийся крови – должность такая, станет министром внутренних дел. Источники haqqin.az в Тунисе замечают, что в ходе воскресных протестов в нескольких городах произошли нападения на офисы партии «Ан-Нахда», акцентируя при этом то обстоятельство, что нападавшие действовали крайне профессионально. И перед тем, как разгромить и разграбить офис, «нападавшие в штатском» загрузили на армейские грузовики все жесткие диски с партийных компьютеров и бумажные архивы.