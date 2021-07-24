Будут ли требовать COVID-паспорта у посетителей салонов красоты и парикмахерских?

С 1 сентября услугами, предоставляемыми в учреждениях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, лица старше 18 лет смогут пользоваться при наличии COVID-паспортов. Это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно сообщению, после домов торжеств и оздоровительно-спортивных комплексов вход в учреждения общественного питания, гостиницы и крупные торговые центры будет возможен только при наличии COVID-паспорта. Парикмахерские и салоны красоты в этот список не входят. При этом, согласно решению, с 1 сентября 2021 года не менее 80 процентов парикмахерских и салонов красоты обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.