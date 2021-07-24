Революционный народ хочет новой революции продолжение главной темы
Как уже ранее сообщал haqqin.az, президент Туниса Каис Саид приостановил работу Ассамблеи народных представителей и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Народ на улицах приветствовал решение президента как продолжение революции 2011 года, с которой началась знаменитая «арабская весна». Противники президента говорят о контрреволюционном перевороте и ударе по демократии. В некотором смысле правы обе стороны.
Волна протестов, вызвавшая реакцию президента, была приурочена к 64-й годовщине независимости страны, но, вообще-то, для протестов в последние годы специальных поводов было не нужно. Только в минувшем году насчитывалось около восьми тысяч массовых акций, самая большая – на десятую годовщину революции. Если события «Жасминовой революции» начались с оскорбления уличного торговца женщиной-полицейским, то январские выступления спровоцировали оскорбления полицейским пастуха, который провел стадо овец мимо муниципалитета одного из городов. В июне протесты вызвало жестокое обращение с задержанным в одном из полицейских участков. В этот раз народ был возмущен ужасным беспорядком при попытке властями организовать вакцинацию к годовщине независимости.
Хотя Тунис считается наиболее успешным примером «арабской весны», минувшие десять лет не привели к процветанию страны. За это время здесь сменилось девять правительств, экономика находится в тяжелом положении, а пандемия ковида ее добила: доходы от туризма в прошлом году упали на 65%, значительная часть связанных с ним бизнесов закрылась. При среднем уровне безработицы в 18%, среди молодежи она достигает 36%, а именно молодые люди главные участники антиправительственных выступлений.
Помимо экономических последствий, коронавирус сильно ударил и по жизни и здоровью тунисцев. На 12 миллионов населения приходится около 18 тысяч погибших от болезни, один из самых высоких показателей смертности в мире. Медицинская система не справляется с пандемией: на прошлой неделе поставлен трагический национальный рекорд в триста человек, умерших за сутки. При этом вакцинировано лишь около 7% населения.
Тунисцы не без оснований винят в своих бедах правительство и партию умеренных исламистов «Ан-Нахда» - «Возрождение», все эти годы так или иначе находящуюся у руководства страны и играющую основную роль при формировании Кабинета министров. Ее представителей обвиняют в коррупции и неэффективном управлении. Поэтому во время протестов в ряде городов штаб-квартиры этой партии подверглись погромам.
Президент Каис Саид выступает как независимый от партий представитель народа, и у него были постоянные стычки с премьером Машиши и спикером парламента Ганнуши, представляющими партию «Возрождение».
Еще в январе на одном из митингов молодежи, где выступал глава государства, собравшиеся скандировали: «Долой парламент!» Президент услышал. Он намерен назначить своего премьер-министра и управлять страной с помощью указов, пока не восстановится спокойствие и не будет преодолен политический кризис. Как он будет преодолен, пока совершенно неясно. Но значительная часть тунисцев довольна решением президента и видит в ней продолжение борьбы с коррумпированной властью, начатой «жасминовой революцией».
Критики действий Саида указывают, что он заморозил работу демократически избранного в 2019 году парламента, и что только парламент может назначать новое правительство и главу Кабинета. В то же время, согласно Конституции, спорные политические моменты должен разрешать специальный судебный орган, но он так и не был создан, и президент ссылается на статью Основного закона, которая позволяет ему приостанавливать работу Ассамблеи народных представителей в случае «непосредственной опасности». В любом случае налицо концентрация власти в одних руках, что, в общем, куда привычней для местной традиции, чем управление на базе демократических институтов.
Чтобы предотвратить попытки сопротивления сторонников «Возрождений» и прочих парламентских партий, не очень счастливых от его решения, президент велел ввести в столицу войска. Именно военные не дали попасть в парламент спикеру, который хотел провести чрезвычайное заседание депутатов. Единовластное правление с опорой на армию – что может быть привычней? Если это конечный результат революции, случившейся десять лет назад, то весьма ироничный. Но если так хочет революционный народ, то почему бы, в конце концов, и нет. Воля народа – закон. Станет ли ему от этого легче жить, это вопрос без очевидного ответа.