Начались традиционные отравления от арбузов и дынь комментарий главного токсиколога Баку для haqqin.az
Традиционно с наступлением сезона созревания овощей и фруктов в Азербайджане растет число отравлений арбузами, клубникой, дынями и другими дарами лета. Вместе с тем, как заявил haqqin.az главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев, ныне пищевые отравления фруктами или овощами отличаются от тех, что были характерны для прежнего времени, и даже от тех, что случаются в соседних странах.
По привычке люди связывают сезонные отравления с пестицидами, которыми обрабатывают сады и поля. Однако в настоящее время осуществляется строгий контроль за содержанием пестицидов в фруктах и овощах. Специалист заверяет, что нынешние крайне редко связаны с содержанием токсико-химических веществ в плодах, а в основном вызваны нарушением санитарно-гигиенических норм потребления.
«Особенно это касается плодов, которые собирают непосредственно на земле или даже из нее – клубники, моркови, свеклы, разной зелени и, конечно же, бахчевых. У таких овощей и ягод потенциально высокая опасность загрязнения микроорганизмами, фекалиями, бактериями и др.», - утверждает И.Эфендиев.
На примере бахчевых культур - арбузов и дынь - эксперт рассказал, как запросто можно получить пищевое отравление. «Нередко на рынках, - говорит он, - можно наблюдать такую картину: отец с сыном подходят к лотку с арбузами, и после расспросов продавца о спелости арбуза, отец просит разрезать плод и дать ребенку попробовать. И продавец, ничуть не озаботившись чистотой ножа, режет и дает его отведать малышу. Очень часто при этом в мякоть попадает изрядная порция различных микроорганизмов, включая болезнетворные, которые при наших высоких летних температурах, не меньшей влажности и содержании сахаров, превосходно размножаются и могут оказать токсическое воздействие», - указал врач.
Даже если разрезать арбуз дома и положить его в холодильник, в нем все равно могут размножаться бактерии, предупреждает он. Поэтому плод сначала надо обязательно промыть с мылом, протереть чистым полотенцем и только потом надрезать. Однако если бахчевые неправильно хранить, они тоже будут представлять опасность. В полной мере это касается клубники, смородины и других фруктов и овощей.
«По привычке и незнанию летние отравления микроорганизмами люди списывают на химикаты и пестициды. Увы, в Азербайджане очень часто перед потреблением овощи и фрукты или вообще не моют, или моют недостаточно, чтобы смыть с поверхности бактерий. Безопасно можно потреблять любые фрукты только после того, как они тщательно промыты с мылом и затем ополоснуты кипяченой водой», - считает Эфендиев.
Между тем, по словам эксперта, проблема пестицидов в Азербайджане, как и во всех странах, где есть сельское хозяйство, безусловно, существует. Не всегда фермеры и сельчане, выращивающие фрукты и овощи на приусадебных участках, правильно используют химические средства от вредителей. И это в первую очередь приводит к отравлению самих производителей растительной продукции.
Как отмечает токсиколог, отравление пестицидами фосфорорганического ряда можно отличить по сужению зрачков, повышенной потливости, слюнотечению, редкому пульсу, тошноте и рвоте. Пестициды других групп дают общую интоксикацию организма, с той же тошнотой и рвотой, подъемом температуры, судорогами и др.
«Но отравление пестицидами не характерны для Азербайджана, потому что за продуктами, которые поступают в продажу в магазины и супермаркеты, установлен жесткий контроль со стороны Агентства продовольственной безопасности, - уверен И.Эфендиев. – Как практикующий врач заявляю, что десять из десяти людей обратившихся в медицинское учреждение с отравлением, получили его из-за недостаточно промытых фруктов и овощей, нарушения термической обработки при приготовлении пищи или несоблюдения температурного режима хранения продуктов. Это касается не только фруктов и овощей, но и мясных фаршей, молочных продуктов, различных салатов, солений и др., которые летом готовят впрок».