Бюро М.С. haqqin.az 20:20

Традиционно с наступлением сезона созревания овощей и фруктов в Азербайджане растет число отравлений арбузами, клубникой, дынями и другими дарами лета. Вместе с тем, как заявил haqqin.az главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев, ныне пищевые отравления фруктами или овощами отличаются от тех, что были характерны для прежнего времени, и даже от тех, что случаются в соседних странах. По привычке люди связывают сезонные отравления с пестицидами, которыми обрабатывают сады и поля. Однако в настоящее время осуществляется строгий контроль за содержанием пестицидов в фруктах и овощах. Специалист заверяет, что нынешние крайне редко связаны с содержанием токсико-химических веществ в плодах, а в основном вызваны нарушением санитарно-гигиенических норм потребления. «Особенно это касается плодов, которые собирают непосредственно на земле или даже из нее – клубники, моркови, свеклы, разной зелени и, конечно же, бахчевых. У таких овощей и ягод потенциально высокая опасность загрязнения микроорганизмами, фекалиями, бактериями и др.», - утверждает И.Эфендиев.

На примере бахчевых культур - арбузов и дынь - эксперт рассказал, как запросто можно получить пищевое отравление. «Нередко на рынках, - говорит он, - можно наблюдать такую картину: отец с сыном подходят к лотку с арбузами, и после расспросов продавца о спелости арбуза, отец просит разрезать плод и дать ребенку попробовать. И продавец, ничуть не озаботившись чистотой ножа, режет и дает его отведать малышу. Очень часто при этом в мякоть попадает изрядная порция различных микроорганизмов, включая болезнетворные, которые при наших высоких летних температурах, не меньшей влажности и содержании сахаров, превосходно размножаются и могут оказать токсическое воздействие», - указал врач. Даже если разрезать арбуз дома и положить его в холодильник, в нем все равно могут размножаться бактерии, предупреждает он. Поэтому плод сначала надо обязательно промыть с мылом, протереть чистым полотенцем и только потом надрезать. Однако если бахчевые неправильно хранить, они тоже будут представлять опасность. В полной мере это касается клубники, смородины и других фруктов и овощей. «По привычке и незнанию летние отравления микроорганизмами люди списывают на химикаты и пестициды. Увы, в Азербайджане очень часто перед потреблением овощи и фрукты или вообще не моют, или моют недостаточно, чтобы смыть с поверхности бактерий. Безопасно можно потреблять любые фрукты только после того, как они тщательно промыты с мылом и затем ополоснуты кипяченой водой», - считает Эфендиев.