Генпрокуратура о «журналистах»-вымогателях

В Управлении производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры было проведено расследование на основе информации о Вугаре Аббасове, который представлялся учредителем газеты Şəhidlik uğrunda, и Ибрагиме Исмаилове, представлявшимся редактором газеты Korrupsiyaya Son. Указанные лица обращались к различным должностным лицам в Товузском районе, требовали от них деньги под разными предлогами, угрожали и оскорбляли тех, кто отказывал им в этом. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, на основании собранных в результате проверки доказательств Вугару Аббасову было сделано предупреждение актом прокурорского воздействия, в отношении Ибрагима Исмаилова начато производство об административном нарушении и направлено на рассмотрение в Апшеронский районный суд. Решением суда в отношении него было применено взыскание в виде административного ареста.

Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает, что в отношении лиц, допустивших подобные правонарушения, будут приняты строгие меры. Ведомство призывает граждан проявлять бдительность в подобных вопросах.