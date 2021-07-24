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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась сегодня с членом и докладчиком Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Полом Гаваном. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила успешное сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы, добавив, что с момента получения членства в этой организации Азербайджан относился к принятым на себя обязательствам с неизменным уважением и ждёт такого же отношения от противной стороны.

«Мы хотим объективного подхода СЕ к связанным с Азербайджаном вопросам», - подчеркнула Сахиба Гафарова, прежде чем подвергнуть критике ряд случаев необъективного и несправедливого отношения организации к нашей стране и ее предвзятого подхода, основанного на ложных претензиях. Коснувшись составляемого докладчиком Полом Гаваном отчёта «Гуманитарные аспекты конфликта между Арменией и Азербайджаном», Сахиба Гафарова выразила надежду, что документ будет объективным и справедливым. Азербайджан всегда желал проведения в ПАСЕ обсуждений уже решённого ныне карабахского конфликта, оккупационной политики Армении, вопросов беженцев и вынужденных переселенцев, а также принятия ПАСЕ соответствующих объективных документов. Азербайджан не раз поднимал соответствующие вопросы в ПАСЕ. Подготавливаемый же в настоящее время доклад должен опираться на объективные факты, а ПАСЕ должна продемонстрировать справедливую позицию, заявила Гафарова. Затем спикер рассказала о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и о провокациях Армении. Тридцатилетние посреднические усилия Минской группы ОБСЕ по разрешению конфликта ни к чему не привели. И в прошлом году Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положил конец тридцатилетней армянской оккупации, восстановил территориальную целостность и собственными силами обеспечил исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, сказала Сахиба Гафарова.

Комментируя то, что Пол Гаван посетил в Армении лишь город Ереван, а в Азербайджане направится только в город Агдам, спикер Сахиба Гафарова сказала, что Армения не подвергалась оккупации, на армянской территории не было войны, нет там и разрушений. Между тем во многих городах и районах Азербайджана можно столкнуться со следами оккупационной политики, террора и военных преступлений Армении, подчеркнула Сахиба Гафарова, добавив, что сожалеет, что Пол Гаван не побывает в городе Гянджа, где ракетные удары Армении привели к жертвам среди гражданского населения. Если докладчик отправился бы туда и своими глазами увидел бы последствия совершённых там Арменией военных преступлений и террора, то отчёт, над которым он работает, был бы более полным, уверена Сахиба Гафарова. Заявив, что во время посещения Агдама господин Гаван станет свидетелем причинённых Арменией в этом городе разрушений, Сахиба Гафарова подчеркнула, что Агдам сейчас в буквальном смысле слова напоминает Хиросиму. Армения варварски разрушила не только Агдам, который тридцать лет находился под оккупацией, но и другие ныне освобождённые города, сёла и районы Азербайджана, были уничтожены памятники истории и культуры нашего народа, разгромлены мечети. С. Гафарова отметила стремление Азербайджана обеспечить устойчивый мир в регионе, а также шаги, предпринятые и намеченные к реализации в этом направлении. Однако Армения не прекращает провокационные поползновения, в том числе на границе; Арменией распространяются далёкие от истины заявления о военнопленных. Отказ Армении выдать полные карты всех минных полей является военным преступлением, приведшим за последнее время к гибели и ранениям при взрывах армянских мин более 140 человек, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица. В одном только Агдамском районе Арменией установлено 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин; такая же ситуация наблюдается в других городах и районах, которые тридцать лет находились в руках захватчиков. Именно поэтому международному сообществу следует оказать на Армению давление с целью выдачи карт минных полей и потребовать от неё прекращения военных преступлений, заключила Сахиба Гафарова.