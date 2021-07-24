В России начались испытания еще одной вакцины от COVID

В России начались испытания еще одной вакцины от коронавируса. Как сообщает Интерфакс, Министерство здравоохранения РФ выдало компании «Биокад» разрешение на проведение I–II фаз испытаний рекомбинантной векторной вакцины.

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. В испытаниях примут участие 360 пациентов. Тесты планируется завершить к 31 декабря 2026 года.

Препарат BCD-250 будет проходить испытания безопасности и иммуногенности (какой иммунный ответ вызывает вакцина и как он меняется со временем). Исследования будут проводиться на базе двух медицинских центров в Петербурге.