Экс-президент Украины Кравчук в реанимации: состояние тяжелое

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает "КП в Украине" со ссылкой на его помощницу Оксану Сибирцеву.

"Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно. Учитывая возраст, динамика наблюдается медленная. Очень медленная", – сказала Сибирцева, добавив, что врачи от комментариев воздерживаются.

Она не смогла сказать, в какой больнице находится Кравчук. Отметила только, что ему обеспечен весь необходимый медицинский комплекс. "Контакт с Леонидом Макаровичем мы не можем поддерживать. В реанимацию никто не имеет доступа. Он не говорит и не общается ни с кем. Мы все верим в лучшее", – отметила Сибирцева.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что Леонид Кравчук подключен к аппарату ИВЛ.