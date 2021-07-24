Экстренная посадка самолета с Хулуси Акаром на борту: столкнулся с птицей
Самолет, на борту которого находился министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, совершил вынужденную посадку. Anadolu сообщает, что воздушное судно приземлилось из-за трещины в стекле, образовавшейся после столкновения с птицей.
Согласно сообщению, инцидент произошел вскоре после взлета самолета с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Акар возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией. Вместе с Акаром на борту находились начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.