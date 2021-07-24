Nestle отзывает из продажи почти 50 видов мороженого
Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена, сообщает испанская неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.
Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri, передает РИА Новости.
Компания уточнила, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.
Пока ни Nestle, ни Froneri не обнародовали полного списка затронутых загрязнением продуктов. Список отзываемого мороженого был направлен FACUA. Данные активистов свидетельствуют, что отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri.