Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель парламента, поприветствовав гостей, отметила, что Азербайджан и Турция являются дружественными и братскими странами, а наши народы демонстрировали взаимовыручку в самые трудные минуты.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в Азербайджане делегацией под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Нумана Куртулмуша.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения двух стран сегодня двигаются по восходящей, а регулярные контакты глав государств служат еще большему расширению и развитию связей.

Отметила спикер и развивающиеся отношения между законодательными органами Азербайджана и Турции. Сахиба Гафарова рассказала и о реформах, реализуемых в парламенте Азербайджана в новой политической конфигурации.

Поблагодарив за теплый приём, Нуман Куртулмуш выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и проведёнными здесь встречами. Говоря о сотрудничестве правящих партий двух стран, Нуман Куртулмуш отметил и реализуемые совместные проекты.