Ресторан известного певца наказали

Проверка, проведенная сотрудниками Сумгаитского городского управления полиции с целью соблюдения правил карантинного режима на свадебных церемониях, выявила факты нарушения правил карантинного режима на свадьбе в ресторане By Niyam Salami.

АПА сообщает, что к тому же информация в связи со свадебной церемонией не была введена на icaze.e-gov.az.

В связи с выявленными нарушениями к административной ответственности привлечен арендатор объекта житель Сумгаита Джафаров Али Гурбан оглу. Согласно статье 211.1 Кодекса об административных проступках он оштрафован на 4 000 манатов. Другим арендатором объекта является певец Ниямеддин Сафаров (Niyam Salami).