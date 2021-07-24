82-летний пенсионер пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнений

Первоначально Эшлер пожертвовал миллион евро: по его словам, он принял решение об этом, увидев мастштабы наводнения по телевизору: «Это для людей, которые потеряли все. А мне пока еще хватает денег, чтобы завтра купить себе хлеба».

82-летний житель германского города Мюнстер Хорст Эшлер пожертвовал более миллиона евро пострадавшим от наводнений на западе Германии и помог привлечь помощь от футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщает радиостанция Antenne Munster.

Рассказывая о своем пожертвовании, Эшлер, фанат футбольного клуба «Бавария», также раскритиковал свою любимую команду за недостаточную помощь пострадавшим. До этого «Бавария» провела товарищеский матч с «Кельном» и пожертвовала после него 100 тысяч евро, однако, по мнению Эшлера, могла бы сделать больше.

«Не скупитесь! Я знаю, что вы регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас вам нужно открыть свой кошелек снова», — сказал пенсионер. Эшлер пообещал, что пожертвует еще 200 тысяч евро, если «Бавария» откликнется на его призыв.

На следующий день после призыва Эшлера «Бавария» сообщила, что проведет в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн — Вестфалия благотворительный матч с местным «Шальке», все доходы от которого (но не менее миллиона евро) будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения. Дата матча пока не назначена, но в «Баварии» сообщили, что деньги будут переведены благотворительным организациям уже сейчас. Помимо этого, клуб пообещал пожертвовать еще 100 тысяч пострадавшим от непогоды в самой Баварии.

Пенсионер не впервые делает крупные пожертвования. В апреле 2021 года он передал 750 тысяч евро зоопарку в Мюнстере, а через несколько недель купил 33 333 билета туда и передал их в городские детские сады и школы.