Лесные пожары охватили Западную Европу. В испанской провинции Уэльва — в районе муниципалитета Вильярраса — огонь выжег более 600 гектаров леса. Пожар тушили 120 спасателей и 15 самолётов, передаёт Euronews.

Похожая ситуация и в Каталонии. Из-за высоких температур и сильного ветра лесной пожар распространился на территории более 1200 гектаров. В регионе работали около 300 человек: пожарные и военные, но из-за холмистой местности, затрудняющей проход к очагам возгорания, огонь часто приходилось тушить с воздуха.

Ещё чуть севернее, во французском департаменте Од, огонь выжег 850 гектаров растительности в районе горы Аларик. По словам представителей местных властей, пожар начался из-за брошенной сигареты и из-за ветра скоростью в 40 километров в час и сильной засухи стал быстро распространяться. Некоторые районы Франции, Испании и Португалии остались без света.