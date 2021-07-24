Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил выделить NASA финансирование в размере $2 млрд в обмен на участие его компании в подготовке миссий на Луну.

Коммерсант пишет, что Безос направил открытое письмо с таким предложением руководству NASA. В соответствии с его предложением NASA, в частности, должно будет заключить с Blue Origin контракт на разработку ею посадочного модуля для высадки на Луну. Если NASA согласится на такие условия, Blue Origin откажется от выплат по контракту на сумму до $2 млрд в нынешнем и следующем году.

На прошлой неделе успешно прошел первый пилотируемый полет в рамках программы развития космического туризма Blue Origin — капсула New Shepard с четырьмя пассажирами, включая самого Безоса, совершила суборбитальный полет.