Названы признаки развития опасного типа рака у детей
Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи, сообщают РИА Новости.
В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:
— ассиметрия;
— неровные края;
— неоднородный цвет;
— диаметр свыше шести миллиметров;
— быстрое изменение размера или формы, появление корочки или трещин.
Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.