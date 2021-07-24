Названы признаки развития опасного типа рака у детей

Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей признаков, указывающих на возможное развитие рака кожи, сообщают РИА Новости.

В опубликованном в Instagram эфире медик призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать:

— ассиметрия;

— неровные края;

— неоднородный цвет;

— диаметр свыше шести миллиметров;

— быстрое изменение размера или формы, появление корочки или трещин.

Медики подчеркнули, что любой из перечисленных симптомов является поводом обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.