Кондиционеры оказались опасны для планеты

Уилсон описал вред от систем охлаждения в книге «После охлаждения: о фреоне, глобальном потеплении и ужасной цене комфорта». По его словам, в настоящее время для работы кондиционеров используют такие хладагенты, как хлорфторуглероды. Вещества влияют на озоновый слой, и это приводит к глобальному потеплению. Однако системы охлаждения не выделяют вредные вещества напрямую — они попадают в атмосферу, вытекая из выброшенной на свалку техники. Подобный процесс происходит и с кондиционерами в автомобилях.

Писатель при этом не стал призывать к полному отказу от кондиционеров, отметив, что в жаркую погоду они фактически спасают жизнь. По его словам, до масштабного распространения подобной техники температуры на планете были ниже. Для улучшения положения Уилсон предложил сажать больше деревьев в застроенных деловых кварталах и использовать экологичные дизайны.