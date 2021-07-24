Анкара ответила канцлеру Австрии: Турция не будет пограничником Евросоюза

Ранее Курц в интервью газете Bild заявил, что мигрантам из Афганистана следует бежать в Турцию или в безопасные районы своей страны. По его словам, это было бы намного лучше для мигрантов, чем искать убежище в Австрии, Германии или Швеции.

Анкара удивлена заявлению канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию лучшим убежищем для беженцев из Афганистана, это проявление эгоизма. РИА Новости сообщает, что об заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

"Мы с удивлением встретили заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца, который указал на Турцию как на "более подходящее место" для афганских беженцев. Прежде всего, Турция не является соседней страной с Афганистаном… Позиция "мигранты не приходят сюда, а уходят в другое место", является эгоистичным и никому не выгодным подходом", - заявил представитель турецкого МИД.

По его словам, Турция "ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не примет новую волну миграции".

"Мы передаем это нашим собеседникам на всех уровнях, подчеркивая, что Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для просителей убежища. Как и другие страны ЕС, Австрия является участником Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Она также должна обеспечить международную защиту афганских беженцев в соответствии с ее международными обязательствами", - отметил Бильгич.