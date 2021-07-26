США отказались от военных миссий в Ираке

Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ, но военных миссий не будет.

«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться... помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Казыми, сообщает РИА Новости.

Президент США заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком, в частности по вакцинам и выборам. «Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», – сказал Байден.

Также Байден пообещал Ираку вакцины от коронавируса.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.