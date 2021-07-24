Жителям Туниса запретили выходить из дома после 19:00

Президент Туниса Каис Саид издал сегодня, 26 июля, указ о введении запрета на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00 — с 26 июля по 27 августа 2021 года. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление администрации главы государства, исключения будут сделаны для людей, которые работают по ночам, срочных ситуаций.

Согласно документу, запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах и на площадях. В указе также подчеркивается, что срок его действия может быть изменен через коммюнике администрации президента республики.

Накануне глава государства объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу республики были введены подразделения армии. Такие решения были приняты на фоне масштабных манифестаций, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.