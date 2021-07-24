Ученые призвали готовиться к новым температурным рекордам

Ускоряющийся рост температур на Земле гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары, сообщает портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

"Главная мысль (исследования) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - отметил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.