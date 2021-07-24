Неизвестный беспилотник ударил по проиранским боевикам: есть раненые

Склад проиранских ополченцев был атакован беспилотником в городе Наджаф на юге Ирака, сообщили местные СМИ вечером в понедельник, 26 июля.

Неясно, кто именно стоит за этой атакой, которая произошла за несколько часов до встречи премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми с президентом США Джо Байденом, пишет израильское издание Детали.

ТАСС передает, что "на одном из складов с боеприпасами второй бригады "Батальона имама Али" в Наджафе произошло несколько взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар. В результате инцидента пострадали три человека". По предварительной информации, на военный лагерь было осуществлено как минимум две атаки с применением беспилотника.