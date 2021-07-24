Зеленский устроил кадровую чистку в Службе безопасности

С должности первого заместителя главы СБУ уволен Руслан Баранецкий. Также президент освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Вместо Баранецкокого обе должности занял Сергеей Андрущенко, который ранее занимал пост заместителя главы СБУ, передает РБК.

Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Также уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчук и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Кадровые решения Зеленский объяснил обеспечением готовности ведомства к системной трансформации. Президент отметил, что не видит альтернативы подобной реформе.