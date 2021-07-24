Генсек ООН заявил об угрозе голода из-за пандемии

Количество столкнувшихся с голодом людей в 2020 г. в мире выросло на 161 млн человек — до 811 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«В 2020 г. не менее 811 млн человек столкнулись с голодом, это на 161 млн больше, чем в 2019 г. Не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19», — сказал Гутерриш в видеовыступлении на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам.

Согласно опубликованному отчету ООН, это рекордный рост за последние 15 лет. Его вызвала пандемия коронавируса, урезавшая доходы населения и ухудшившая доступ к продуктам питания.

По словам генсека ООН, здоровое питание недоступно 3 млрд людей. «Мы серьезно отстаем от графика выполнения Целей устойчивого развития — 2030. Из-за бедности, неравенства и высокой цены здоровое питание недоступно для трех миллиардов людей», — добавил он.

«Климатические изменения и конфликты — это и источник, и следствие этой катастрофы», — отметил генсек ООН.