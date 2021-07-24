Четырёхчасовые переговоры США и Китая завершились ничем

США хотят сделать из Китая «воображаемого врага», чтобы отвлечь внимание от внутренних политических проблем, заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн. «Китайско-американские отношения пребывают в состоянии застоя и стоят перед серьёзными трудностями», — отметил он ещё до начала переговоров.

После почти четырёхчасовой встречи сама Шерман сказала, что дискуссия была «искренней и открытой». Конкретных результатов, как и ожидалось, достичь не удалось. Возможность встречи между президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом также не обсуждалась, сообщила американская сторона.

Между двумя крупнейшими экономиками мира присутствует множество конфликтных ситуаций, отмечает немецкий телеканал. Китай и США спорят не только о вопросах торговли и конкуренции, но и о правах человека в Гонконге, Тибете и Синцзяне. В последнее время отношения двух стран также осложнились из-за кибератак, за которыми, по предположению Вашингтона, стоит Пекин. США также недовольны тем, что Китай больше не хочет пускать в страну делегации Всемирной организации здравоохранения, которые должны исследовать происхождение коронавируса.

Высокопоставленный представитель американского правительства заявила: «Важно для Соединённых Штатов и Китая обсуждать темы, в которых мы несогласны друг с другом, чтобы мы поняли позицию другого».