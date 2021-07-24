В Москве заявили о попытках США разорвать связи России и стран СНГ

Вашингтон оказывает давление на страны Содружества Независимых Государств с целью разорвать их связи с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед», - сказал Нургалиев.

«Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт», - подчеркнул он.

Нургалиев добавил, что в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется «задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами».