Вашингтон накрыл и раскрыл тайное единство с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами наш комментарий
Томас Барак, близкий союзник бывшего президента США Дональда Трампа и один из его главных организаторов сбора средств на его избирательную кампанию, был арестован в минувший вторник и обвинен в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику США.
Ему предъявлено обвинение в том, что он действовал как незарегистрированный «иностранный агент», когда в 2016-2018 годах пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Прицепом» идут обвинения в препятствовании правосудию и даче ложных показаний.
Как сообщается, власти США также обвинили в лоббировании интересов ОАЭ 27-летнего американца Мэттью Граймза, бывшего руководителя компании Баррака, и 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль Малика, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника.
Такова официальная версия Вашингтона, где тесно сплелась внутренняя и внешняя политика Штатов при Байдене. И нам предлагается безоговорочно поверить в то, что дело Томаса Барака – это торжество правосудия, дескать, перед законом все равны, и ни огромные деньги – Барак, замечу, миллиардер – ни связи от закона не спасут.
Но в том и дело, что нынешняя ситуация – она не о правосудии, а о разборке в американском истеблишменте и попытке демократов получить от своих ближневосточных союзников дополнительные деньги для финансирования внутриамериканских политических игр.
Бараку, выходцу из семьи ливанских христиан, эмигрировавших в США в начале XX века, не только принадлежит международная инвестиционная компания Colony Capital Inc., суммарные активы оценивают в $ 50 миллиардов. Он еще и очень много знает об одной из самых закрытых в американском информационном поле тем - американо-саудовско-эмиратском сотрудничества в ядерной сфере.
Той самой, где главным игроком является «P3 International» - крупный консорциум американских энергетических гигантов, созданный в июне 2016 года. В котором работают совершенно уникальные люди, акулы властных коридоров Вашингтона. Такие, например, как бывший директор АНБ генерал Кит Александер, генерал морской пехоты и бывший советник Обамы Джеймс Картрайт, бывший замначальника Генштаба генерал Джек Кин, бывший советник президента Рейгана по нацбезопасности Роберт МакФарлен, бывший командующий Управления специальных операций, генерал морской пехоты Эрик Олсон.
То есть, «P3 International» - место, где видные представители демократов и республиканцев работают рука об руку. Забыв о партийных разногласиях – исключительно ради доллара. Большого доллара. И Томас Барак слишком глубоко «в теме» этого трогательного двухпартийного единства, а потому, находясь на свободе, представляет для нынешней администрации Белого дома серьезную опасность.
Но дело не только в этом. Как и не в том, что «дело Барака» является попыткой демократов расследовать дела Трампа на посту президента перед промежуточными выборами в 2022 году в Конгресс. Главное здесь – недвусмысленный сигнал Эр-Рияду и Абу-Даби: «Договоренности, которые вы заключали до прихода Байдена – утратили силу. Хотите заключить новые - платите».
Долларами, политическими уступками, контрактами с американскими компаниями – не имеет значения. Главное – эту оплату получить. Совершенно не удивлюсь «вишенке на торте в этой истории», когда лоббистам Саудовской Аравии и Эмиратов станут конторы, аффилированные с демократами.
Томасу Бараку реальный срок, конечно, не грозит. Людей, «стоящих» пятьдесят миллиардов долларов, не сажают. Но из американо-саудовско-эмиратского сотрудничества в ядерной сфере его вытеснят. А Эмиратам и Эр-Рияду в очередной раз указали их место и намекнули, кто в действительности определяет правила игры и кому сейчас нужно заносить взносы. Нам же остается только дождаться реакции монархий на столь беспардонное поведение новых хозяев Белого дома.