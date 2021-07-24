Дмитрий Рой, автор haqqin.az 07:02

Томас Барак, близкий союзник бывшего президента США Дональда Трампа и один из его главных организаторов сбора средств на его избирательную кампанию, был арестован в минувший вторник и обвинен в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику США. Ему предъявлено обвинение в том, что он действовал как незарегистрированный «иностранный агент», когда в 2016-2018 годах пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Прицепом» идут обвинения в препятствовании правосудию и даче ложных показаний.

Как сообщается, власти США также обвинили в лоббировании интересов ОАЭ 27-летнего американца Мэттью Граймза, бывшего руководителя компании Баррака, и 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль Малика, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника. Такова официальная версия Вашингтона, где тесно сплелась внутренняя и внешняя политика Штатов при Байдене. И нам предлагается безоговорочно поверить в то, что дело Томаса Барака – это торжество правосудия, дескать, перед законом все равны, и ни огромные деньги – Барак, замечу, миллиардер – ни связи от закона не спасут. Но в том и дело, что нынешняя ситуация – она не о правосудии, а о разборке в американском истеблишменте и попытке демократов получить от своих ближневосточных союзников дополнительные деньги для финансирования внутриамериканских политических игр. Бараку, выходцу из семьи ливанских христиан, эмигрировавших в США в начале XX века, не только принадлежит международная инвестиционная компания Colony Capital Inc., суммарные активы оценивают в $ 50 миллиардов. Он еще и очень много знает об одной из самых закрытых в американском информационном поле тем - американо-саудовско-эмиратском сотрудничества в ядерной сфере.