Еще одно поражение азербайджанского дзюдо на Олимпиаде Четвертый день без медалей
В 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 81 кг Мурад Фатиев встретился с чемпионом мира 2018 года иранцем Саидом Моллаеи, представляющим Монголию.
В основное время соперники не смогли выявить победителя, а в дополнительное время решающий балл заработал Моллаеи. На этом Олимпиада для Фатиева завершилась.
Учитывая то, что сегодня претендентов на награды у нас больше нет, Азербайджан и в четвертый день Олимпиады останется без медалей.
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На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по дзюдо.
Сегодня в весовой категории до 81 кг у мужчин за медали поборется Мурад Фатиев. В 1/16 финала он должен был встретиться с представителем Сьерра-Леоне Фредериком Харрисом. Однако Мурад без борьбы прошел в 1/8 финала, так как его соперник не прошел взвешивание, то есть весил больше положенных 81 кг. Стоит также сказать, что Харрис был знаменосцем сборной Сьерра-Леоне на церемонии открытия.
В 1/8 финала Мурад Фатиев встретится с иранцем Саидом Моллаеи, выступающим за Монголию.