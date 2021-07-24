В 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 81 кг Мурад Фатиев встретился с чемпионом мира 2018 года иранцем Саидом Моллаеи, представляющим Монголию.

В основное время соперники не смогли выявить победителя, а в дополнительное время решающий балл заработал Моллаеи. На этом Олимпиада для Фатиева завершилась.

Учитывая то, что сегодня претендентов на награды у нас больше нет, Азербайджан и в четвертый день Олимпиады останется без медалей.

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На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по дзюдо.