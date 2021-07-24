Кто платит штраф за отсутствие COVID-паспорта у гостей свадеб? Отвечает МВД

«Штраф за отсутствие COVID-паспорта у гостей должны платить как владельцы ресторанов, так и организаторы свадеб». Об этом заявил начальник отдела пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, отвечая на вопрос, кто должен платить штраф за гостей свадеб, у которых нет COVID-паспорта.

«В соответствии с документом, который подписывают между собой владельцы ресторанов и организаторы свадеб, принимаются совместные юридические обязательства. Каждое юридическое или физическое лицо несет юридическую ответственность, и в соответствии с этим принимаются меры административного взыскания», - сказал представитель МВД.