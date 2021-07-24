Саудовская Аравия разрешила иностранным гражданам посещение Каабы

Саудовская Аравия объявила о своем новом решении по посещению Каабы иностранными гражданами. Об этом сообщает Haber Global.

Согласно информации, начиная с 9 августа иностранным гражданам, завершившим вакцинацию, будет выдаваться разрешение на въезд в страну для совершения умры. Соответствующее решение было принято Министерством хаджа и умры королевства.

Было отмечено, что разрешение на посещение будет выдаваться только лицам старше 18 лет, вакцинированным вакциной Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.