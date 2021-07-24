Записал Джейхун Наджафов, собкор 10:58

Примерно в тысяче километров от Азербайджана - в Афганистане разыгрывается этноконфессиональная война, которая грозит стать более масштабной и кровопролитной, чем даже сирийский конфликт. Попытка США реализовать своего рода план Маршалла в Афганистане провалилась. Замысел, который позволил создать из побежденной гитлеровской Германии «немецкое экономическое чудо», а из «милитаристской Японии» - технологического гиганта, в стране с родоплеменными порядками и пуштунским националистическим мировоззрением не сработал.

Уставшие 20 лет метаться между коррумпированной властью президента Ашрафа Гани и террористами "Талибана" американцы ушли, по-шекспировски резюмировав – чума на оба ваши дома. Феноменальная продажность афганских силовиков, включая полицию и спецслужбы, жестокость и глубокий консерватизм в характере пуштун свели на нет все их усилия установить мир и порядок. Теперь предоставленный самому себе Афганистан стремительно идет к прокси-войне нового, глобального уровня. Там уже нет иноверцев-оккупантов, а есть раскол на правоверных и вероотступников, что само по себе снимает границы жестокости и ненависти. Картину нового витка афганской войны haqqin.az обрисовал иранский политолог, обозреватель фарсидской службы BBC Пейман Ареф. Прежде всего эксперт подчеркнул, что "Талибан" представляет собой исламское радикальное движение салафитского толка, в котором всех шиитов считают вероотступниками и врагами. Когда в 1998 году талибы захватили Мазари-Шариф, то первым делом они вторглись в консульство Ирана и перерезали всех иранских дипломатов. Тегеран тогда даже рассматривал возможности послать войска в Афганистан для борьбы с террористами. Вместе с тем, отмечает Ареф, хотя пакистанское правительство и премьер-министр Имран Хан и стремятся дистанцироваться от талибов, в военных кругах Пакистана есть силы, поддерживающие эту организацию. В связи с чем политолог напоминает, что "Талибан" в 1983 году был создан именно Пакистанской межведомственной разведкой (Inter-Services Intelligence, ISI). И в пакистанской армии, которая имеет особый статус при проведении внешней политики, сегодня есть покровительствующие талибам высокопоставленные офицеры. А еще талибам помогает Саудовская Аравия, которая официально признала организацию в 1996 году. «Усилению "Талибана" способствовали и США, которые без ведома афганского правительства начала переговоры с талибами и вынудили афганского президента освободить из тюрем 5 тысяч боевиков движения. Оказавшись на свободе, они вновь влились в ряды "Талибана"», - указывает политолог.

За последние дни в руках талибов оказалось 70% территории Афганистана, в том числе 90% ирано-афганской границы. В Афганистане уже вполне официально идет борьба между секулярным прозападным правительством Ашрафа Гани и радикально-религиозным экстремистским движением "Талибан". «И с обеих сторон конфликта – пуштуны. Но в Афганистане есть еще ираноязычные таджики-сунниты и хазарейцы-шииты. А для талибов борьба с афганскими шиитами имеет сакральное значение. За время присутствия американцев в Афганистане большинство нападений талибов на лицеи и женские школы происходили как раз в регионах проживания шиитов. В частности, жестоким атакам талибов подвергались провинции Газни, Урузгам, нападению террориста-смертника подверглась демонстрация протеста хазарейцев в Кабуле», - констатирует Ареф. Серьезным фактором афганских хитросплетений считает он и то, что тысячи хазарейцев активно участвовали в сирийской войне в составе бригады «Лива Фатимиюн» (Бригада последователей Фатимы), которую сформировала иранская спецслужба СИПАХ, а обучал и вооружал КСИР. Но не дождавшись окончания сирийской войны, члены Фатимиюн вернулись в Афганистан. На родине эти боевики реорганизовались в аналогичное иракскому шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» движение «Хашд аш-Шиа». И сегодня во всех афганских городах, где компактно живут шииты, созданы вооруженные отряды, цель которых с разных позиций атаковать талибов. Именно такую тактику использовали шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» в Ираке.