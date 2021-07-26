Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 666. Скончались 17 человек, говорится в сообщении грузинского Минздрава.

Данный показатель стал рекордным за последние месяцы. В предыдущие дни количество заболевших находилось на отметке около 2,5 тысячи человек в день.

В целом с начала пандемии в Грузии было подтверждено 407 689 случаев заражения, число смертельных случаев за весь период пандемии составляет 5 731.