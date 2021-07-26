Халг Банк обнародовал итоги шести месяцев 2021 года

По итогам второго квартала 2021 года объем активов одного из крупных частных банков страны, OAO Халг Банк, вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 53.2 млн манатов (2,45%) и составил 2 222.17 млн манатов. Капитал банка достиг 436,82 млн манатов, продемонстрировав рост на 1,85% по сравнению с итогами шести месяцев 2020 года.

По итогам деятельности в первом полугодии текущего года объем кредитного портфеля составил 1 405.35 млн манатов, депозитные средства клиентов, размещенные в Халг Банке, достигли отметки в 1 444.94 млн манатов. Банк завершил первое полугодие с чистой прибылью 5.8 млн манатов.

В апреле текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2, повысив на две ступени прогноз по рейтингу до уровня «Позитивный».

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