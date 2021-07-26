Американцам посоветовали отказаться от поездок в Армению

Госдепартамент США призвал граждан этой страны отложить поездки в Армению из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом говорится в предупреждении, размещенном на сайте Госдепартамента. Сообщается, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США повысил риск заражения коронавирусом в Армении до третьего уровня – «пересмотрите планы поездки».

США используют ступенчатую систему рекомендаций для своих граждан, чтобы предупредить их о возможной опасности за рубежом. В период пандемии COVID-19 каждой стране присвоен свой уровень рекомендаций по поездкам.

Госдепартамент также призывает своих граждан держаться подальше от Карабахского региона и армяно-азербайджанской границы из-за вооруженного конфликта.

«Регулярные обстрелы, случайное использование артиллерийских систем, в том числе и минометов, ежегодно приводят к гибели и травмам. Держитесь подальше от дорог, ведущих вдоль международных границ Азербайджана и Армении. Правительство США не может оказывать экстренную помощь гражданам Соединенных Штатов в Карабахе, так как им запрещено туда ездить», - говорится в сообщении.