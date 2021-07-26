У пенсионерки из Шамкира нашли плантацию конопли фото
Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqin.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, при осмотре двора дома жительницы села Байрамлы Севиль Алиевой (1956 г.р.) были найдены и изъяты 60 кустов конопли общим весом 38 кг 300 г.
В своих показаниях задержанная призналась, что посадила их с целью продажи.
По данному факту ведется расследование.