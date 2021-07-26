В одном из магазинов в поселке Гарачухур Сураханского района Баку совершена кража. Сотрудники Сураханского 32-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, неизвестный вошел в магазин и, воспользовавшись тем, что продавец заснул на рабочем месте, взял деньги из кассы. Кража была зафиксирована установленными в магазине камерами наблюдения. Проснувшись и обнаружив пропажу, продавец обратился в отделение полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в краже жителя Баку, ранее судимого Надир Бабаева. В ходе допроса задержанный признался в совершенном преступлении.

Проводится расследование.