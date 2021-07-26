Таджикистан: российские пограничники не будут патрулировать границу с Афганистаном

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российские пограничники не будут привлекаться для патрулирования границы с Афганистаном, сообщает Интерфакс.

«В настоящее время группа российских пограничных советников в республике работает в обычном режиме», — уточнил Мухриддин.

Глава таджикского МИД отметил, что Россия и Таджикистан давно сотрудничают в военно-технической и военных сферах — как в формате ОДКБ, так и в двустороннем формате.