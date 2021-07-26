В поддержку профессиональной деятельности журналистов, с тем чтобы их голос и слово беспрепятственно доносились до отечественной и мировой общественности, а также с целью развития национальных медиа, поощрения сотрудников СМИ и продвижения талантливых специалистов этой сферы Фонд имени Национального героя Чингиза Мустафаева объявляет конкурс в номинации «Журналист года».

Период, охватываемый конкурсом: представляются материалы, опубликованные за последний год до дня объявления конкурса.

В конкурсе могут участвовать: журналисты, репортеры, режиссеры, операторы, фотографы и ведущие, работающие в средствах массовой информации или индивидуально.

Форма заявки на конкурс: документы и материалы представляются в Фонд имени Чингиза Мустафаева.

Для каждой номинации в конкурсе предусмотрены место и награда:

1. a) лучший видеорепортер года на телевидении;

1. b) лучший видеорепортер года в социальных сетях;

2. лучший телевизионный фильм года;

3. лучший аудиорепортер года;

4. a) лучшая журналистская статья года в печати;

4. b) лучшая журналистская статья года в социальных сетях;

5. лучший оператор года;

6. лучший фотограф года;

7. a) лучшая телеведущая года;

7. b. лучший телеведущий года.

Члены жюри конкурса: Маис Мамедов, Вахид Мустафаев, Реза Дегати, Октай Миргасымов, Рамиз Фаталиев, Васиф Бабаев, Севда Гасанова, Лев Аскеров, Сейфулла Мустафаев, Шафига Мамедова, Фахраддин Манафов и Юрий Варновский.

Поощрение: за каждый приз предусмотрена премия - 1 000 (одна тысяча) манатов. Завод VMF Natural Frequencies, производитель точных механизмов, также предоставит для вручения памятные часы, разработанные специально для этого события.

Условия конкурса:

a) на конкурс будут приниматься только материалы по заявленным номинациям;

b) последний срок приема материалов на конкурс - 20 августа 2021 года.

Конкурсные материалы можно загрузить на wetransfer.com, а также оформить на любом носителе. Форматы: Mp4, Mp3, WAV, Jpg.

Адрес электронной почты: [email protected]

В сопроводительном письме должны быть указаны контактные данные номинанта:

1. Имя, фамилия;

2. Адрес проживания;

3. Домашний или рабочий телефон;

4. Мобильный телефон (в котором есть whatsapp или telegram);

5. Адрес электронной почты.

Победители будут объявлены в день рождения Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева - 29 августа 2021 года.

Контактные телефоны: (012) 345 45 08, (051) 206 42 70

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