Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:10

Недавно консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) приступил к рыночному тестированию Трансадриатического трубопровода на 2021 год. Тестирование поможет выявить поставщиков, заинтересованных в транспортировке через TAP природного газа, которые в долгосрочной перспективе будут обеспечивать им европейские страны. А это позволит понять, насколько необходимо увеличивать пропускную способность трубопровода в будущем. Как сообщила пресс-служба компании, рыночное испытание проводится в соответствии с правилами и процедурами, указанными в Руководстве по рыночному испытанию Трансадриатического трубопровода в 2021 г., утвержденном национальными регулирующими органами Греции, Италии и Албании. Тестирование рынка будет проводиться в два основных этапа. Первый этап – необязательный, он начался 12 июля 2021 года. А второй этап – обязательный. Как ожидается, он начнется не раньше лета 2022 года.

Как заявил управляющий директор TAP Лука Скьеппати, через шесть месяцев после начала поставок газа через TAP в Европу было транспортировано более 3 млрд кубометров азербайджанского газа при пропускной способности газопровода в 10 млрд кубометров в год. Эта мощность, как ожидается, будет достигнута уже к концу текущего года. Поэтому TAP намечено поэтапно расширять - вплоть до удвоения этого показателя. Следовательно, дополнительные газовые ресурсы могут поступать на европейские рынки, особенно Юго-Восточной Европы, поддерживая переход к более чистой энергетической системе. Рыночное испытание 2021 года дает экспортерам газа возможность выразить интерес к использованию будущих мощностей в рамках расширения TAP. Предлагается также возможность для заинтересованных сторон сделать запрос на создание новых точек подключения к газопроводу. Компания надеется получить заявки, выражающие необязывающий интерес, до 6 сентября 2021 года. А к тому времени TAP опубликует и результаты обязывающей фазы рыночного испытания 2019 года. А пока известно одно: рыночное испытание 2019 года закончилось, но в ходе испытания не было сделано никаких обязывающих предложений. И это обстоятельство, отмеченное пресс-службой компании, вызвало немалый интерес у экспертов, известных своим критическим отношением к этому мегапроекту с самого начала. Мол, зачем огород городить, если нет результата. Столько усилий, затрат, а обязывающих предложений нет. А теперь еще предстоит повторный процесс. Но внимательное изучение документа показывает, что поводов для волнения нет. Рыночные испытания проводятся не реже одного раза в два года после ввода в эксплуатацию TAP. В 2019 году компания инициировала такой процесс для оценки интереса рынка к использованию новых пропускных мощностей газопровода. Необязывающая фаза предполагала выявление предварительной заинтересованности, а обязывающая фаза – подписание контрактных обязательств с заинтересованными сторонами.