Нужно ли рыночное испытание ТАР? наш комментарий
Недавно консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) приступил к рыночному тестированию Трансадриатического трубопровода на 2021 год. Тестирование поможет выявить поставщиков, заинтересованных в транспортировке через TAP природного газа, которые в долгосрочной перспективе будут обеспечивать им европейские страны. А это позволит понять, насколько необходимо увеличивать пропускную способность трубопровода в будущем.
Как сообщила пресс-служба компании, рыночное испытание проводится в соответствии с правилами и процедурами, указанными в Руководстве по рыночному испытанию Трансадриатического трубопровода в 2021 г., утвержденном национальными регулирующими органами Греции, Италии и Албании. Тестирование рынка будет проводиться в два основных этапа. Первый этап – необязательный, он начался 12 июля 2021 года. А второй этап – обязательный. Как ожидается, он начнется не раньше лета 2022 года.
Как заявил управляющий директор TAP Лука Скьеппати, через шесть месяцев после начала поставок газа через TAP в Европу было транспортировано более 3 млрд кубометров азербайджанского газа при пропускной способности газопровода в 10 млрд кубометров в год. Эта мощность, как ожидается, будет достигнута уже к концу текущего года. Поэтому TAP намечено поэтапно расширять - вплоть до удвоения этого показателя. Следовательно, дополнительные газовые ресурсы могут поступать на европейские рынки, особенно Юго-Восточной Европы, поддерживая переход к более чистой энергетической системе.
Рыночное испытание 2021 года дает экспортерам газа возможность выразить интерес к использованию будущих мощностей в рамках расширения TAP. Предлагается также возможность для заинтересованных сторон сделать запрос на создание новых точек подключения к газопроводу. Компания надеется получить заявки, выражающие необязывающий интерес, до 6 сентября 2021 года. А к тому времени TAP опубликует и результаты обязывающей фазы рыночного испытания 2019 года.
А пока известно одно: рыночное испытание 2019 года закончилось, но в ходе испытания не было сделано никаких обязывающих предложений. И это обстоятельство, отмеченное пресс-службой компании, вызвало немалый интерес у экспертов, известных своим критическим отношением к этому мегапроекту с самого начала. Мол, зачем огород городить, если нет результата. Столько усилий, затрат, а обязывающих предложений нет. А теперь еще предстоит повторный процесс. Но внимательное изучение документа показывает, что поводов для волнения нет.
Рыночные испытания проводятся не реже одного раза в два года после ввода в эксплуатацию TAP. В 2019 году компания инициировала такой процесс для оценки интереса рынка к использованию новых пропускных мощностей газопровода. Необязывающая фаза предполагала выявление предварительной заинтересованности, а обязывающая фаза – подписание контрактных обязательств с заинтересованными сторонами.
1 июля 2019 года TAP пригласила заинтересованных участников принять участие в необязывающей фазе рыночного испытания путем запроса конкретной документации в определенные сроки. После завершения этапа оценки спроса в октябре 2019 года TAP подготовила отчет об оценке спроса. 20 января 2020 года TAP, SRG и DESFA открыли общественные консультации по черновому варианту проектного предложения в соответствии с положениями статьи 27 Регламента Еврокомиссии 2017/459 (Сетевой кодекс CAM) и руководящими принципами для TAP по Рыночным испытаниям 2019 года. Совместные консультации с общественностью завершились 21 февраля 2020 года.
А обязывающая фаза рыночного тестирования TAP 2019 началась 17 мая 2021 года с открытия двухмесячной информационной фазы, за которой последовало открытие обязывающей фазы торгов 17 июля 2021 года.
Обязывающая фаза управляется в тесном сотрудничестве с компаниями Snam Rete Gas и DESFA. И до истечения ее срока еще немало времени. Просто некоторые эксперты запутались, в чем, возможно, не последнюю роль сыграли сложности с переводом с английского. Да и можно ли было вообще экспортировать по трубе миллиарды кубометров газа, не зная, кто, сколько и в какой точке должен получать необходимые экспортеру объемы газа.
TAP транспортирует природный газ с месторождения Шахдениз в Европу. Газопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипои, пересекает Грецию и Албанию, а затем Адриатическое море и выходит на берег в южной Италии. TAP будет способствовать поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы через планируемые в перспективе соединительные трубопроводы. В частности, Болгария сможет покрыть треть своей общей потребности в газе через TAP после завершения строительства Interconnector Greece Bulgaria (IGB). Выходы TAP в Греции, Албании и Италии открывают многочисленные возможности для дальнейшей транспортировки газа из Азербайджана на более широкие европейские рынки. Как ключевая часть Южного газового коридора, TAP имеет стратегическое и экономическое значение для Европы и играет важную роль в обеспечении надежного доступа к новому источнику природного газа. И играет важную роль в повышении энергобезопасности Европы, диверсификации поставок, а также в достижении целей декарбонизации, то есть снижения выбросов углекислого газ. А в столь масштабном проекте не может быть изъянов, в том числе и в процессе рыночного испытания.