Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:12

Вчера был Афганистан, сегодня Ирак. Сначала был визит в Вашингтон президента Афганистана Ашрафа Гани, после этого переговоры в американской столице провел премьер Ирака Мустафа аль-Казыми. И там, и там главным вопросом был вывод американских войск из этих стран. Президент Джо Байден объявил, что большая часть войск покинет Ирак до конца этого года. Речь идет о контингенте в 2 500 человек, хотя в Ираке останутся небольшие подразделения, которые продолжат обучать, тренировать, помогать иракцам в борьбе с ИГИЛ. Но боевые действия США в этой стране больше вести не будут.

Конечно, нынешнее количество американских военных в Ираке несравнимо с армией численностью 160 тысяч человек, которая вторглась в эту страну в 2003 году. И в том же году после свержения Саддама Хусейна тогдашний президент США Джордж Буш-младший произнес фразу, которая аукается ему до сих пор. «Миссия выполнена», - заявил он тогда, находясь на борту авианосца Abraham Lincoin. С тех пор в Ираке были убиты свыше 4 тысяч американских военнослужащих, большая часть до 2011 года, когда другой президент Америки - Барак Обама заявил о формальном прекращении войны. США находились в Ираке 18 лет. Выполнена ли сейчас их миссия? Байден не решается повторить слова Буша, хотя и говорит, что «дела в этой стране идут хорошо». Американский лидер положительно оценивает укрепление демократии в Ираке и надеется, что парламентские выборы в октябре пройдут там успешно.

Сам Кадими до этого сказал в интервью агентству АР, что его страна больше не нуждается в присутствии американских военных. По его словам, иракские военные провели самостоятельные операции против террористов и это доказывает, что силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции. «Байден, выводя войска из Ирака намерен положить конец эре 9/11», - пишет газета Washington Post, имея в виду террористическую атаку «Аль-Каиды» 11 сентябре 2001 года. Войну против террористов, где бы она ни происходила, Байден теперь называет «бесконечной». США «необходимо начать битву на ближайшие 20 лет, а не за прошлые 20 лет»,--говорит он. О том, что будут представлять собой новые сражения ни для кого не секрет. Нынешнее американское руководство планирует сосредоточить направление главного удара против Китая, который никак не хочет смириться с лидирующей ролью США в мире. Второй сферой главных усилий Америки станет предотвращение кибератак. И поэтому главный фокус Вашингтона в сфере внешней политики резко изменен - на место Ближнего Востока пришел азиатский Юго-Восток. Однако нет никаких гарантий, что США не будут вновь втянуты в войну в арабском мире, поскольку исламский терроризм в виде ИГИЛ не только не почил в бозе, но в ряде регионов мира наоборот стал все активнее поднимать голову.