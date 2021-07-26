Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за рекламы интернет-казино и создания фейковых аккаунтов, что нарушает законодательство страны, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами", - говорится в пресс-релизе МИОР.

В нем подчеркивается, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.

Согласно пресс-релизу, министерство направило администрации сайта уведомление с требованием устранить выявленные нарушения и удалить соответствующие материалы.

"Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - сообщается в пресс-релизе.

Мининформ Казахстана заверил, что, если соцсеть устранит нарушения законодательства, доступ к ней будет восстановлен.