Пхеньян и Сеул восстановят канал связи

В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление, сообщает Anadolu. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном, сообщили в администрации президента Южной Кореи.

По данным администрации, главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. Подчеркивается, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.

В сообщении говорится, что официальные линии связи между двумя странами активированы. В администрации главы южнокорейского государства выразили надежду на восстановление двусторонних отношений в кратчайшие сроки на основе общего доверия.

Госагентство Северной Кореи также подтвердило официальное заявление Южной Кореи.