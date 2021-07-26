Госнефтефонд за полгода заработал свыше 6 миллиардов манатов

В январе-июне 2021 года доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составили 6,886.1 млн манатов, расходы бюджета - 4,708.7 млн манатов. Об этом haqqin.az сообщили в ГНФАР.

Согласно информации, в январе-июне 2021 года доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых соглашений составили 4,959.1 млн манатов, в том числе от реализации прибыльной нефти и газа - 4,175.0 млн манатов, бонусные выплаты - 768.6 млн манатов, транзитные доходы - 10,8 млн манатов.

Доходы от управления средствами Фонда за отчетный период составили 1,927.0 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР в связи с изменением валютных курсов составили 1,258.2 млн манатов.

На 30 июня 2021 года активы Фонда по сравнению с началом 2021 года (43,564.3 млн долларов США) выросли на 1,24%, составив 44,104.9 млн долларов США.