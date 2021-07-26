Ильхам Алиев принял делегацию Пакистана фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.