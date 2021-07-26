«Олимпиакос» перед матчем в Баку: «Ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами»

Общение с журналистами состоялось в онлайн-формате из Греции. Пирейская команда пока не вылетела в Баку. В Азербайджан «Олимпиакос» прибудет сегодня вечером и решил даже не тренироваться на «Баксель Арене», где завтра в 21:00 состоится матч. Напомним, в первой игре греки выиграли 1:0.

«У нас много потерь, - говорит португальский специалист. – Но надеемся, что справимся. Наша цель - приехать в Азербайджан и победить. В чем секрет такой уверенности? Никакого секрета нет. Просто мы много и плодотворно тренировались.

Конечно, я люблю новые испытания и решать проблемы. «Олимпиакос» - большой клуб. И мы дадим шансы игрокам, которые, уверен, успешно заменят отсутствующих».

Матье Вальбуэна заявил:

«Как и в первой игре, во втором матче тоже будут сложности. Это не будет легкая игра. Но мы постараемся сделать все, чтобы пройти дальше и уверены, что у нас это получится. Мы ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами. У нас не будет некоторых игроков, однако хотим пройти в следующий раунд Лиги чемпионов».