«Олимпиакос» перед матчем в Баку: «Ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами»
Футбольный клуб «Олимпиакос», который завтра проведет в Баку ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Нефтчи», провел сегодня пресс-конференцию.
Общение с журналистами состоялось в онлайн-формате из Греции. Пирейская команда пока не вылетела в Баку. В Азербайджан «Олимпиакос» прибудет сегодня вечером и решил даже не тренироваться на «Баксель Арене», где завтра в 21:00 состоится матч. Напомним, в первой игре греки выиграли 1:0.
На вопросы журналистов ответили главный тренер Педру Мартинш и французский футболист Матье Вальбуэна.
«У нас много потерь, - говорит португальский специалист. – Но надеемся, что справимся. Наша цель - приехать в Азербайджан и победить. В чем секрет такой уверенности? Никакого секрета нет. Просто мы много и плодотворно тренировались.
Конечно, я люблю новые испытания и решать проблемы. «Олимпиакос» - большой клуб. И мы дадим шансы игрокам, которые, уверен, успешно заменят отсутствующих».
Матье Вальбуэна заявил:
«Как и в первой игре, во втором матче тоже будут сложности. Это не будет легкая игра. Но мы постараемся сделать все, чтобы пройти дальше и уверены, что у нас это получится. Мы ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами. У нас не будет некоторых игроков, однако хотим пройти в следующий раунд Лиги чемпионов».