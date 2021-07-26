«Народный премьер», руководитель политической силы, получившей 53% голосов на выборах, поехал в родной край в сопровождении многочисленных полицейских и охранников. Однако, несмотря на то, что его сопровождение день ото дня становится больше, это уже не новость. Не менее важным является то обстоятельство, что сопровождающий Пашиняна кортеж с каждым днем становится опаснее для жизни и здоровья общества», - пишет издание.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье побывал в Иджеване, чтобы участвовать в празднике, пишет газета «Паст».

В частности, корреспондент издания в воскресенье стал очевидцем того, как едущие перед мчавшимся на огромной скорости кортежем премьер-министра полицейские машины ввергли в ужас едущих напротив граждан.

«Ездя зигзагами, они вышли на противоположную полосу движения, «разгоняя» машины в двух направлениях к краю дороги, чтобы «очистить» полностью дорогу для Пашиняна.

По словам нашего корреспондента, водитель одной из машин остановился на довольно длительное время и не мог прийти в себя: в машине находились дети. Нам передали, что таким образом людей «ввергали в ужас» по всей трассе», - пишет армянская газета.

Отметим, когда Пашинян только пришел к власти, он то ездил на велосипеде по улицам Еревана, то ходил на работу пешком, и его часто можно было увидеть без телохранителей.