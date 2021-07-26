Синоптики обещают дожди и сильный ветер
Завтра, 28 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 20-22, днем - 24-26 градусов тепла, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 29-34, в горах ночью 11-16, днем до 18 градусов тепла.
Несмотря на благоприятный температурный режим, сильный ветер хазри может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.