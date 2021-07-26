ОАО Muğanbank отчитался о финансовом состоянии
ОАО Muğanbank завершило первое полугодие 2021 года с чистой прибылью в 556 тысяч манатов. Для сравнения, банк закрыл аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере 1 млн 881 тысяч манатов. В январе-июне 2021 года совокупные операционные доходы (процентные и непроцентные доходы) Muğanbank составили 28 млн 489 тысяч манатов, общие операционные расходы (процентные и непроцентные расходы) - 27 млн 722 тысячи манатов, операционная прибыль - 767 тысяч манатов. Банк завершил первые шесть месяцев 2021 года с чистой прибылью в 556 тысяч манатов, выделив 212 тысяч манатов в резервы, созданные для возможных убытков.
В январе-июне 2020 года операционные доходы (процентные и непроцентные доходы) Muğanbank составили 23 млн 38 тысяч манатов, общие операционные расходы (процентные и непроцентные расходы) - 23 млн 786 тысяч манатов, операционный убыток - 748 тысяч манатов. В то же время из резервного фонда было выделено 1 млн 132 тысячи манатов, а убытки возросли до 1 млн 881 тысячи манатов.
Банк расширился и стал давать больше кредитов
За первое полугодие 2021 года общие активы Muğanbank по сравнению с концом 2020 года выросли на 22 млн 491 тысяч манатов, увеличившись на 3,8%, составили 613 млн 397 тысяч манатов. Кредиты, выданные клиентам, выросли на 35 млн 71 тысячу манатов, или на 10,4%, составив 371 млн 17 тысяч манатов. На 30 июня 2021 года ОАО Muğanbank имел совокупный капитал 101 млн 334 тысячи манатов, что в два раза больше минимального требования. Muğanbank на конец 2020 года имел совокупный капитал в 91 млн 697 тысяч манатов.
Банк превышает все нормы. Так, в Muğanbank коэффициент адекватности капитала 1-й степени составил 14,94% (норма - минимум 5%), коэффициент адекватности совокупного капитала - 18,79% (минимум - 10%), коэффициент Леверека-12,64% (минимум - 4%).