ОАО Muğanbank отчитался о финансовом состоянии

ОАО Muğanbank завершило первое полугодие 2021 года с чистой прибылью в 556 тысяч манатов. Для сравнения, банк закрыл аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере 1 млн 881 тысяч манатов. В январе-июне 2021 года совокупные операционные доходы (процентные и непроцентные доходы) Muğanbank составили 28 млн 489 тысяч манатов, общие операционные расходы (процентные и непроцентные расходы) - 27 млн 722 тысячи манатов, операционная прибыль - 767 тысяч манатов. Банк завершил первые шесть месяцев 2021 года с чистой прибылью в 556 тысяч манатов, выделив 212 тысяч манатов в резервы, созданные для возможных убытков.

В январе-июне 2020 года операционные доходы (процентные и непроцентные доходы) Muğanbank составили 23 млн 38 тысяч манатов, общие операционные расходы (процентные и непроцентные расходы) - 23 млн 786 тысяч манатов, операционный убыток - 748 тысяч манатов. В то же время из резервного фонда было выделено 1 млн 132 тысячи манатов, а убытки возросли до 1 млн 881 тысячи манатов.