В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 468 новых случаев инфицирования коронавирусом, 123 человека вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекшие 24 часа от COVID-19 скончались два человека.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 341 183 человека, 5 011 - скончались, 332 259 - вылечились, 3 913 - находятся в активной фазе лечения в больницах особого типа.

В республике проведены 3 992 592 теста на COVID-19 (за последние 24 часа - 11 859).