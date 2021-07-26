Советник ректора и комендант БГУ получили ножевые ранения
В Бакинском государственном университете произошла поножовщина. Сотрудники Ясамальского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан житель Баку Исмихан Мирзоев, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам Бакинского государственного университета - советнику ректора по финансовым вопросам Мирзе Мирзоеву и коменданту Шахлару Багалиеву.
По факту проводится расследование.